Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Ipotesi di gemellaggio tra le Sezioni di Gela (Caltanissetta) ed Imperia-Sanremo dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Incontro informale propedeutico tra rappresentanti della Sezione di Gela diretta il Presidente Cav. Antonio Benfatti, originario di Sanremo e la Sezione di Imperia-Sanremo condotta il Presidente Cav. Giampiero Azzolini, presso una nota struttura della Città dei Fiori al fine di vagliare la possibilità di organizzare una cerimonia di gemellaggio tra le due Sezioni Territoriali. Nell’occorso sono stati scambiati oggetti ricordo del sodalizio. Ottenuto il placet da parte della Presidenza dell’Associazione, verranno vagliate le modalità di sviluppo, prevedendo incontri di delegazioni, sia nella nostra città che in quella siciliana.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Verranno vagliate le modalità di sviluppo, prevedendo incontri di delegazioni, sia nella nostra città che in quella siciliana