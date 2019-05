Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Confartigianato è a disposizione di tutte le imprese che fossero interessate bando dedicato alla Zona Franca Urbana di Ventimiglia. Gli uffici dell’associazione possono infatti affiancare le imprese, assistendole nella predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda. La Confartigianato, con i propri tecnici e consulenti, ha partecipato ieri sera alla presentazione ad associazioni di categoria e realtà territoriali del provvedimento e delle modalità di adesione al bando. L’incontro, svolto al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, accompagnato dai tecnici della Regione Liguria, e l’intervento del l’Onorevole Flavio Di Muro. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it o telefonando al numero 0184/524510.

