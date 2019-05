E’ mancato a 91 anni Aldo Gismondi, uno dei commercianti storici di Sanremo. Lascia il fratello Ernesto, i figli Luca, Marco ed Isabella, e i nipoti Massimo e Walter. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 alla Chiesa degli Angeli. Nel primo dopoguerrra Aldo Gismondi aveva iniziato la sua attività con la “Casa della Luce” con la moglie Amanzia, per poi aprire il negozio di elettrodomestici ed elettricità all’angolo tra via Palazzo e via Mameli, come ricorda Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

