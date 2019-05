Si sono svolti gli esami per il conseguimento del brevetto di Bagnino di Salvataggio. Al termine del corso svolto da Aquamica in collaborazione con Società Nazionale di Salvamento gli 11 ragazzi iscritti davanti alla Commissione d’esame presieduta dal Tenente di Vascello Giorgio Domenico Coppola e composta dal Luogotenente Antonio Granato, dalla Dottoressa Rita Longo e dall’istruttore IAMAS Raffaele Droghetti hanno superato le prove pratiche e raggiunto tutti l’obiettivo. Complimenti a: Diego Apicella, Alessia Calzetta, Giulia Cerro, Dylan Claudio, Emanuele Collino, Dennis Cusmà, Asia Del Buono, Matteo Gullo, Tommaso Stella, Filippo Tortorella, Giuliana Viani.

Prosegue l’addestramento con un corso di Surf Rescue sabato 25 maggio a Bordighera.

Aquamica e Salvamento ricordano che è in partenza un nuovo corso per Bagnino di Salvataggio che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio.

Per informazioni ed iscrizioni Aquamica: tel 3922984850 – mail aquamica.asd@gmail.com



