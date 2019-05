Mercoledì sera si è giocata gara 1 della Finale provinciale per la categoria Esordienti tra le due giovani compagini della Ranabo 1946 e la Pallacanestro Alassio. Tra le mura domestiche della palestra Conrieri, i bordigotti confermano i pronostici, forti delle loro 18 vittorie e nessuna sconfitta e si impongono con un convincente 51 a 15.

L’avvio di gara è già tutto a favore dei “biancoblu” che, trascinati da capitan Lilu nonostante una condizione fisica precaria dovuta ad un recente infortunio, riescono a scavare già un buon margine di vantaggio. Positivo anche il secondo quarto di gara, che vede un gioco di squadra premiare quasi tutti gli atleti iscritti a referto. Nelle restanti frazioni di gioco, l’Alassio tenta di reagire ma la Ranabo ha oramai ipotecato la vittoria e conduce il match sulla sirena con un ampio vantaggio. Ora, non resta che mantenersi concentrati ed impegnarsi già domani, per gara 2 che si svolgerà al Palaravizza di Alassio.

