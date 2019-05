Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE ALBERTI MAURIZIO (VENTIMIGLIACALCIO)

ECCELLENZA PLAY-OUT PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

