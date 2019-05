Si sono tenuti all’Istituto “Colombo” di Sanremo e di Arma di Taggia alcuni interessanti incontri tra gli studenti e i docenti e l’esperto informatico Mauro Ozenda. Buona anche la partecipazione dei genitori.

I temi trattati sono stati di grande attualità e hanno destato molto interesse tra i partecipanti. Tra questi: la sicurezza dei dati e dei dispositivi come lo smartphone, l’utilizzo responsabile dei social network, le dipendenze dai social e le ludopatie, il cyberbullismo, la protezione della privacy, l’affidabilità dei contenuti in rete.

Un suggerimento fondamentale che è emerso dagli incontri è quello di essere sempre aggiornati. Questo mondo così vasto offre opportunità, ma è anche carico di insidie che possono nuocere non poco alla crescita dei nostri ragazzi: non trascurare mai, come genitori, di seguirli nell’uso di questi dispositivi, per evitare fenomeni di dipendenza o il rischio di rimanere coinvolti in situazioni sgradevoli. Internet consente una straordinaria diffusione di informazioni e offre la possibilità di trasmettere e reperire conoscenze: tuttavia l’uso deve essere consapevole e non superficiale. Gli studenti devono imparare a scegliere le fonti, a valutarle, e a comprenderne l’affidabilità. E soprattutto devono diffidare da chi cerca, nella rete, di approfittare in qualche modo della loro ingenuità.

Mauro Ozenda, consulente informatico da circa 30 anni nel settore scuola, da circa 10 anni segue percorsi legati all’uso sicuro, sano, legale e consapevole di internet e dei social network. Nel febbraio 2012 ha pubblicato insieme alla psicologa Laura Bissolotti per Hoepli editore il libro “Sicuri in Rete”e nel 2015 è stato co-autore della fiaba “Un computer dal cuore saggio” scritta da Rosa Rita Formica (Armando Curcio Editore).

