Anche per quest anno si è chiuso il Centro Sportivo Scolastico Andrea Doria a Vallecrosia.

Un centinaio di bambini/e in rappresentanza dei corsi Mini Basket, Mini Calcio, Danza, Pittura, Baby Basket hanno dato vita ad un’ora di esibizioni delle rispettive discipline nella bellissima location del Pallone Tensostatico della scuola Andrea Doria.

Tutti i partecipanti sono stati premiati dall’assessore Biancheri. Patrizia dal consigliere comunale Massimiliano Galeotti e dalla maestra Loredana Tortora con artistiche medaglie. Premiazione speciale per il gruppo Mini Basket del Professor Teodoro Panetta che vincendo il Trofeo Ravano Provinciale parteciperanno giovedì 23 maggio alla fase finale di Genova ; tutti sono stati premiati con un pallone di Basket.

Molto contenti anche i genitori dei mini atleti che hanno ringraziato gli istruttori delle varie discipline assicurando la presenza anche nel prossimo anno sportivo.

Sulla scia della buona riuscita del Centro sportivo a breve si terrà una riunione tecnica convocata dall’Assessore allo sport di Vallecrosia, Pino Ierace, per importanti novità del Centro Sportivo Scolastico.

