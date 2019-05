Nella foto: Il Circolo Zoè

Appuntamento con la metamedicina (malattia e sfera emozionale) domani giovedì alle 20, al Circolo Zoé di via Carli 24 a Sanremo. Barbara Borfiga terrà una conferenza sul tema ‘Metamedicina: come comunica il corpo’. La Borfiga è consulente di Claudia Rainville, canadese, creatrice della metamedicina, nota in tutto il mondo.

La metamedicina ricerca a livello inconscio, ciò che ha provocato un disturbo, una malattia o difficoltà. In sanscrito, la parola «meta» significa amore e compassione. Non può sussistere la metamedicina senza amore e compassione. L’incontro sarà presentato e mediato da Stella Benespera. L’iniziativa è dell’associazione ‘I Colori della Gioia’ della quale è presidente Gioia Lolli.