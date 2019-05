Gli alunni dell’Istituto Comprensivo n.1 Biancheri di Ventimiglia rispondono a PALERMO CHIAMA ITALIA. Il 23 maggio alle ore 14.15 manifestazione ai giardini di Ventimiglia per ricordare il 27° anniversario della morte di Falcone e per creare un filo diretto con Palermo.

Una delegazione di studenti, vincitori del concorso nazionale “Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale” sarà a Palermo e a Ventimiglia, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e tutti gli altri studenti dell’Istituto parteciperanno ad una manifestazione ai giardini Tommaso Reggio e potranno sentire la “ventata di legalità” che arriva dalla città palermitana.

Per commemorare il Giudice Falcone e tutte le vittime di mafia, l’amministrazione piantumerà un ulivo; gli studenti canteranno, suoneranno e in tutta la città si sentirà l’eco delle parole del grande Giudice.

