Per informazioni: monet@sistemamuseo.it – www.monetinriviera.it

Monet tra colore e natura: nel film di Troilo rivive l’impressionista e la sua oasi di fiori che hanno cambiato il modo di vedere la pittura. E di natura, acqua e colore tratta questo film, con immagini di forte impatto estetico già dalle prime inquadrature e dalle zoommate sui luoghi di formazione e creazione dell’artista francese. Quella natura e quella luce che meravigliarono così tanto Monet a Bordighera e Dolceacqua, da soggiornarci per tre mesi e produrre 38 tele.

Nell’ambito della mostra “Claude Monet, ritorno in Riviera”, giovedì 23 maggio alle 18.30, al Cinema Cristallo di Dolceacqua, Silvia Alborno e il curatore Aldo Herlaut presenteranno il pittore Claude Monet nel suo breve soggiorno in Riviera del 1884. Alle ore 21 verrà proiettato il film “Le ninfee di Monet – Un incantesimo di acqua e luce”, documentario di Gianni Troilo del 2018.

