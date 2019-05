Appena conclusasi la 16a Rassegna L’Albero in Prosa 2019 dedicata agli adulti, ecco la nuova produzione del Teatro dell’Albero rivolta ai bambini, che sarà messa in scena giovedì 23 maggio.

PEDALANDO CON PINOCCHIO

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri (provincia di Imperia) in collaborazione con Il Teatro dell’Albero e la Scuola Primaria Maria Primina di Borghetto San Nicolo’ dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, a fronte del progetto di cooperazione transfrontaliera EDUMOB/ P.O.INTERREG ALCOTRA 2014-2020 a cura di Regione Liguria presenta lo spettacolo PEDALANDO CON PINOCCHIO. Lo spettacolo, utilizzando il linguaggio del teatro, affronta con i bambini la tematica della mobilita’ sostenibile ossia l’uso di mezzi atti a non inquinare. Geppetto, ottimo falegname e papa’ affettuoso, ha deciso di costruire per il suo amato Pinocchio, una bella bicicletta di legno. Felice di questo regalo mostra a tutti i bambini del paese la sua bellissima bicicletta e insieme a loro organizza delle avventurose “pedalate”.Un giorno pero’ incontra il Gatto e la Volpe e….

Lo spettacolo riservato al mattino per le scuole e’ offerto al pubblico alle ore 21 al Palazzo del Parco di Bordighera a ingresso libero.