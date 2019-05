Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Terzo appuntamento, giovedì 23 maggio, alle ore 16, al Museo Clarence Bicknell, del ciclo di incontri “Luoghi dello spirito e comunità straniere in Riviera”, organizzati dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione col Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e il Museo Clarence Bicknell di Bordighera.

