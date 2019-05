Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Questo per dare inizio concreto alla realizzazione di gruppi di lavoro permanenti appartenenti a tutte le categorie sociali con incontri a cadenza mensile presieduti dal Sindaco e per dare la possibilità di esporre direttamente problematiche di interesse comune al fine di trovare soluzioni concordate. (DEMOCRAZIA DIRETTA)

Il candidato sindaco per la Città di Ventimiglia, il dottore commercialista Antonino Falzone informa i cittadini che nella giornata di mercoledì 22 maggio 2019 presso il Teatro Comunale di Ventimiglia a partire dalle ore 14:30 sino alle ore 22:00 sarà a disposizione, insieme ai candidati consiglieri comunali delle liste “Ricominciamo” e “Voglia di Ricominciare” , per ascoltare ogni suggerimento o segnalazione da parte di tutte le categorie sociali, economiche e professionali.