domani mattina alle 10,30 ai giardini pubblici si pianterà la palma donata dalla coalizione Scullino alla città. Non mancate. Iniziamo a ripiantare le piante che Ioculano ha tagliato. La prima la paghiamo noi con il ricavato del torneo di calcetto + un’integrazione. Le altre le pianteremo dopo aver vinto, quando amministrerete voi la città!