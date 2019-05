Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani, mercoledì 22 maggio, alle 19 , presso la Sala Squarciafichi del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti incontrerà stampa, associazioni di categoria e imprese del territorio per spiegare il bando da 4 milioni di euro dedicato alla Zona Franca Urbana, recentemente approvato dalla giunta. Sarà presente anche l’onorevole Flavio Di Muro.