Nell’ambito delle iniziative intraprese per promuovere le nostre eccellenze, sabato 25 maggio il Mercato del Pesce di Ventimiglia sarà palcoscenico del primo capitolo di “Lo chef al Mercato”, un’idea di Diego Pani – chef emergente sul panorama nazionale – e il Comune di Ventimiglia.

“L’idea è nata dopo aver partecipato al taglio del nastro del nuovo Mercato insieme all’amico Mauro Colagreco: ho pensato che sarebbe stato un peccato non far vivere più spesso quello che è il vero cuore di Ventimiglia”, dichiara lo Chef Pani.

I commercianti del Mercato del Pesce, Mansueto, Longo e Biancheri, si sono mostrati da subito entusiasti per tale iniziativa e metteranno quindi a disposizione il Pescato del nostro Mare affidandolo alle mani esperte di Diego, Chef del celebre Ristorante Marco Polo, che farà degustare, a partire dalle ore 11, un assaggio per tutti gli avventori, e sarà a disposizione per ricette e consigli sulla preparazione e cottura dei prodotti locali.

Questo rappresenta il primo passo di un percorso volto alla promozione dei prodotti locali e ad avvicinare la cittadinanza alla cucina di alto livello.