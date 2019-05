nutrito gruppo di allieve estetiste ha partecipato questa mattina, presso la sede della “Accademia Formativa” in via Stazione Nuova a Taggia, ad unagiornata di informazione ed approfondimento dedicata agli operatori del benessere. L’evento è stato organizzato dalla San PietroLAB in collaborazione con la Confartigianato e l’Accademia Formativa scuola di estetica e di benessere.

I partecipanti hanno così potuto assistere ad una lezione di cosmetologia, tenuta da Claudio Pata e Patrizia Lupino (grotta del benessere), e alla presentazione di due trattamenti viso e corpo in vista della nuova stagioneestiva. Nozioni che permetteranno agli addetti di conoscere meglio e quindi scegliere i prodotti cosmetici che verranno utilizzati nei trattamenti.

La San PietroLAB, con laboratorio produttivo sito a Diano San Pietro, è specializzata nella produzione di preparati topici per l’estetica professionale e per il canale farmacie e parafarmacie. Offre alla clientela la sua esperienza e professionalità per la cura ed il benessere della persona.