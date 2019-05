Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare ha approvato oggi il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, strumento estremamente importante che consentirà alla nuova Amministrazione Comunale che si insedierà dopo le Elezioni di domenica 26 maggio di lavorare con piena operatività e non in esercizio provvisorio. Lo strumento contabile si basa sul DUP (Documento unico di programmazione), anch’esso approvato oggi. “Abbiamo atteso fino all’ultimo una risposta da parte di Rivieracqua – ha dichiarato il Sindaco – che però non è arrivata nei tempi consentiti. Di conseguenza mettiamo a bilancio anche quest’anno 415mila euro, di cui 150mila di spesa effettiva”.

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare ha approvato oggi il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, strumento estremamente importante che consentirà alla nuova Amministrazione Comunale che si insedierà dopo le Elezioni di domenica 26 maggio di lavorare con piena operatività e non in esercizio provvisorio. Lo strumento contabile si basa sul DUP (Documento unico di programmazione), anch’esso approvato oggi. “Abbiamo atteso fino all’ultimo una risposta da parte di Rivieracqua – ha dichiarato il Sindaco – che però non è arrivata nei tempi consentiti. Di conseguenza mettiamo a bilancio anche quest’anno 415mila euro, di cui 150mila di spesa effettiva”.