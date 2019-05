Si è svolta sabato 18 maggio 2019 la cerimonia di premiazione della XIII° Edizione del Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa “Città di Recco – Flavia Adelma Brignani” organizzato dal Comitato per la Cultura La Superba, col Patrocinio dell’omonimo Comune genovese. A presenziare all’evento l’artista ligure Giulia Quaranta Provenzano, la quale si è aggiudicata il 2° posto con la silloge poetica “Anno 2016” – in omaggio alla memoria della sua prima editrice Emilia Amirante Ferrari, arrivando altresì finalista con la breve raccolta di poesie “L’Amore è…”.

Alla domanda sulla genesi di “Anno 2016” del Presidente di La Superba, Massimo Peloso (figlio della poetessa Brignani), Giulia ha risposto <<Tale silloge vede la luce dopo la morte di Emilia, che ha creduto in me quando ero semplicemente una liceale. Dovevamo pubblicarlo nel giugno-luglio 2017, dopo la Fiera del Libro di Imperia, ma non abbiamo fatto in tempo purtroppo… Io ho iniziato a dare alla stampa i miei scritti con il Centro Editoriale Imperiese non perché fosse particolarmente celeberrimo, bensì per ragioni di riconoscenza: per me la gratitudine verso chi dà fiducia e stima, specie in tempi assolutamente non sospetti, era ed è un valore da onorare dunque quale migliore occasione per ricordare la Ferrari se non un Concorso dedicato ad una mamma-scrittrice?In un certo qual senso lei – l’Amirante – è stata la mia ‘genitrice’letteraria…>>. Ed ancora, spiega, la Quaranta Provenzano <<I bell’incontri rimangono nel cuore, sono quelli con gli amici che non scompaiono mai perché li senti presenti anche quando non ti sono vicini ed Emilia è una di questi. Quanto ora affermato magari potrà suonare come una banalità, eppure non è così (soprattutto dato il mio carattere intransigente): Albert Einstein sosteneva che Il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male, ma da quelle che lo tollerano ed Emilia donando opportunità per merito e non per altro in parte lo ha, invece, davvero salvato!>>.

La ventinovenne imperiese, a proposito di “L’Amore è…” ha poi proseguito <<Tale sottile volumetto nasce per una pura coincidenza. Nel 2018 analizzai il romanzo di un autore italo-venezuelano, residente in Francia e ne scrissi una critica letteraria che lasciò così sbalordito il romanziere tanto da chiedermi di leggere qualcosa di mio… mi disse che, senza esserci mai incontrati e conosciuti prima, lo avevo messo a nudo come nessuno aveva mai fatto e dunque ora ero in ‘debito’ con lui. Lesse così una cinquantina di mie poesie e mi propose la pubblicazione di alcune a mia discrezione per un’edizione a diffusione gratuita nelle scuole. Accettai. Precedentemente a tale progetto non avevo mai composto liriche sul tema amoroso, esplicitamente, in quanto più vicina ai poeti sepolcrali tuttavia avvicinare i ragazzi ad un mondo oggi tristemente di nicchia lo sentii quale dovere che, però, esigeva in primis l’attrarli. L’Amore è il pilastro portante dell’esistenza, a tutte le età, figurarsi nell’adolescenza – quando il desiderio d’essere apprezzati, corrisposti si amplifica esponenzialmente…! È stata inoltre una sfida con me stessa, un ‘test’ per provare a chiudere i pensieri in un cassetto lontano dal cuore, spostare le preoccupazioni dalla mente dimenticando ciò che non serve – per fare spazio ai sogni, ai sentimenti che rendono tutti continui apprendisti dell’esistenza. Ogni dì a preoccuparmi troppo di quello che è necessario fare per dovere, e troppo poco di quello che potevo essere cioè anima che respira emozioni, felice. Il confrontarmi con una tematica ‘di pancia’ è stato un tentare di piacere prima a me stessa e conseguentemente in maniera meno filtrata e più onesta agli altri. Se comunque non mi fosse ritornato alcun feedback positivo, sarebbe stato non di meno un successo in quanto ciò che uno pensa di se stesso è assai più importante di quello che pensano gli altri e non a caso Se gli altri credono in te sarai più forte, ma se sarai tu a credere in te stesso sarai invincibile – cit. da fonte anonima. Occorre però accettarsi per come si è, senza filtri, senza inutili mortificazioni per quanto si prova>>.

In ultimo la Studiosa indipendente, scrittrice, fotografa d’arte e critica imperiese ha concluso <<Attualmente uno dei maggiori sbarramenti (anche) alla Cultura e all’Arte è l’accessibilità, benché si viva in un società caratterizzata dalla larga diffusione di tecnologia. Google permette di consultare rapidamente pagine e pagine, ma quali sono da considerarsi di vera informazione? Inoltre vi è un evidente quanto svilente sbarramento – da cui ne consegue una selettività disinformante, di ordine monetario: se non si ha pecunia sufficiente per apparire si rimane nell’anonimato poiché per ciò che concerne i mass media, l’editoria etc. questi sono sovente mossi da interessi economici, politici, sociali a discriminante. Ne deriva parimenti una mancanza di meritocrazia qualitativa a favore piuttosto d’un favoritismo per ragioni di portafogli, (a credenziale o) a deterrente nei confronti di artisti valevoli ma di umili origini. Ovvio che i mezzi abbiano un costo, ma non dovrebbero piuttosto essere finanziati dalla pubblicità esterna o da eventuali fruitori-futuri possessori dell’elaborato ultimo nel caso di opere d’arte?>>.

E TU CHE CITTADINO SEI?

Nella vita non è fondamentale che tutti ti diano un’opportunità: basta una persona a cambiarti l’esistenza. E spesso questa persona sarà proprio quella che meno è egoista e non si farà influenzare dal giudizio altrui. Ciò soprattutto se tu, inedito ‘investimento’, sei solito a prendere le decisioni con il cuore e la pancia, dimostrandoti senza filtri e quindi troppo diretto per una società di opportunisti. Tante volte io mi sono, ad esempio, chiesta proprio come sia possibile essere felici – la Domanda delle domande! La verità è che non esiste una ricetta per tutti, ciascuno ha la propria ma ognuno per ben vivere dovrebbe poter e riuscire a seguire se se stesso, seppure implichi il coraggio di non aderire ad un copione e scendere a compromessi a discapito del proprio scopo primo ed ultimo ovvero la (personale) gioia per l’appunto.

La Giulia bambina e poi ragazza ha sempre esperito come un’artista, ma non ha mai incontrato qualcuno che volesse puntare su di Lei per una stima sincera ed avulsa da interessi materiali – prima dell’Emilia. Mi domando dunque e domando a voi tutti se trovate giusto che oggi, in Italia, gli unici ad arricchirsi siano case editrici, associazioni e gallerie, a discapito di scrittori, pittori, scultori, fotografi. Il guadagno delle dette non dovrebbe piuttosto derivare dai collezionisti? È tale prima di tutto una questione di responsabilità… Ecco pertanto che desidero ringraziare pubblicamente RivieraPress per essere una testata giornalistica come mi è capitato di trovarne poche. Un editore poi sempre gentile e disponibile a dar voce alla gente, a prescindere da quale sia la “canzone” cantata e da quante volte si è chiesto di essere ascoltati. È una vera rarità, specie ai nostri giorni in cui gli interessi di mercato e il “pizzo intellettuale” dominano in maniera spregiudicata ed incontrastata in qualsiasi campo. Come studiosa indipendente, critica, scrittrice/poetessa e fotografa ma anzitutto come cittadina mi sento indignata di fronte a direttori, editori, redazioni che invece si permettono di ignorare quanto ritenuto “scomodo”, non in linea con i loro “sponsor invisibili” se così si vuole più generosamente definirli. Un detto recita <<Se chiedere è cortesia, rispondere è educazione>>, ma tale educazione ormai è evidentemente desueta. Certo non è sempre fattibile poter e trovare spazio per tutti, tuttavia di certo finché avere ed ottenere pecunia sarà prioritario (se non l’unico motivo d’un seguito) rispetto all’umana accoglienza d’un bisogno d’espressione non ci si potrà lamentare – se non si protesta in modo attivo, esponendosi – della politica al servizio dei portafogli.

Per essere del tutto sincera inoltre non avevo mai pensato prima d’ora a me stessa in termini di missionaria, però non nego come a ben rifletterci con ogni probabilità l’“abbassarsi” per cercare di migliorare un futuro per tanti popoli che vada oltre le strette necessità ed un domani invece finalmente di autodeterminazione sarebbe più giusto e doveroso, gratificante che persistere in una società caratterizzate da uno sfrenato ed arido consumismo al fine sempre e soltanto di lucro, d’incrementare la ricchezza di quell’esigua fetta del mondo che detiene la maggiore ricchezzaspesso non conquistata col sudore della fronte. Gli abbienti per nascita in particolare sarebbe bello capiscano e ricordino che il valore e la dignità non risiedono nel posseduto, ma nelle relazioni e nell’impegno e ciò non per disprezzare i benefici ed agi che si possono avere piuttosto perché riuscire a guardare senza vergogna chi soffre e aiutarli, condividendo chance, è il più alto grado di valore (umano!) possibile. Certo condividere la condizione di chi patisce significa imparare a spartire quei beni per i quali ci si sente superiori e padroni e ciò non è facile quando non si è abituati ad amare follemente e disinteressatamente, a provare cioè quella tenerezza più autentica e vera che sola fa accogliere in un abbraccio tutti coloro che sognano un futuro migliore – ma è la base d’una duratura e pacifica civiltà. Questo è, per es., quanto vorrei riuscire a palesare io nei miei scatti immortalanti soggetti naturali… perché si comprenda che siamo tutti interdipendenti, che sulla Terra tutti risiediamo anche se confini geografici e frontiere di ricchezza separano dando l’illusione ad alcuni di poter proteggersi con beni materiali, d’essere più fortunati. Uno squilibrio il presente che della periferia farà la meritata causa, prima o poi, di effetti devastanti anche per gli altolocati (alcuni e talvolta menefreghisti).