Prosegue con grande attenzione a Bordighera il corso sul rischio elettrico per gli addetti alla manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici organizzato da CNA in collaborazione con FORTEC, da anni partner CNA per la formazione del settore automotive: a seguito delle numerose richieste, si terrà anche ad Imperia una nuova sessione del percorso formativo PES PAV riservato agli autoriparatori, che prenderà il via il prossimo 4 giugno.

Secondo la normativa vigente in materia di sicurezza (DLgs81/08 – norma CEI 11-27), i lavori su veicoli elettrici o ibridi possono essere eseguiti solo da persone formate PES PAV, ossia

• PES – Persona Esperta ed idonea ai lavori elettrici in tensione

• PAV – Persona Avvertita

per gli interventi di manutenzione sui veicoli elettrici o ibridi ai sensi della normativa CEI 11-27/2014 e CEI EN 50110/2014 (CEI 11-48) che definisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici: le attività di manutenzione sui veicoli ibridi o elettrici sono assimilati ai “lavori elettrici”.

Il nuovo corso organizzato presso la CNA sede di Imperia si terrà in Piazza S. Francesco, 7 (ex Palazzaccio), previsto per 16 ore suddivise in 5 moduli, ed osserverà il seguente calendario:

• Martedì 4 giugno ore 20-23

• Martedì 11 giugno ore 20-23

• Martedì 18 giugno ore 20-23

• Martedì 25 giugno ore 20-23

• Giovedì 27 giugno ore 19-23



La mobilità ibrida ed elettrica rappresenta oggi una realtà sempre più diffusa, un mercato in continua espansione che può rappresentare una buona opportunità di lavoro per le imprese del settore autoriparazione. Le continue innovazioni tecnologiche e normative obbligano però le imprese ad elevare le proprie competenze al fine di garantire qualità e sicurezza nel lavoro svolto. Gli addetti alla manutenzione infatti possono incorrere in rischi significativi a causa delle alte tensioni di alimentazione che si attestano a centinaia di volt, per cui qualsiasi lavoro elettrico eseguito su di un veicolo deve essere fatto da persone che abbiano avuto una formazione professionale adeguata.

I docenti individuati da CNA sono dunque dotati di professionalità specialistiche in modo da offrire ai corsisti elementi didattici sia teorici sia pratici e sono esperti nella sicurezza di impianti elettrici con esperienza nella progettazione, manutenzione e verifica degli impianti elettrici, hanno partecipato a specifico training formativo come formatori alla sicurezza e maturato esperienze nella formazione degli addetti ai lavori elettrici.

Si evidenzia altresì che al termine del percorso ed al superamento del test finale verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per info contatta CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 0184/500309 – segreteria@im.cna.it