L’Associazione Culturale Imperia Musicale è lieta di confermare la quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, in collaborazione e col sostegno del Comune di Imperia, e di annunciare il secondo ospite della rassegna: dopo Alexia, arriverà a Imperia mercoledì 7 agosto il cantautore romano The Niro.





Fra le nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2014 con “1969”, The Niro è un cantautore fuori dagli schemi, capace di dividere il palco con artisti quali Amy Winehouse, i Deep Purple per poi esibirsi sul palco dell’Ariston, quindi tornare a lavorare col regista di V per Vendetta a una colonna sonora. Ha da poco pubblicato l’album Homemade Vol.1 che sta portando in tour in tutta Italia, in una dimensione intima e notturna.





In attesa di svelare ulteriori dettagli sulla nuova edizione del Festival, Imperia Musicale conferma con piacere che anche quest’anno la manifestazione si articolerà in tre giornate, dal 5 al 7 agosto: le prime due saranno dedicate agli incontri musical-letterari e al Premio Imperia Musicale, che mette in palio, per il vincitore, l’apertura al grande concerto della terza serata e il cui regolamento sarà reso noto nelle prossime settimane, e si svolgeranno in Piazza San Giovanni.





Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.





IMPERIA UNPLUGGED FESTIVAL 2019

5-6-7 agosto 2019 | Imperia Oneglia