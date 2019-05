Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 4 maggio dalle ore 14 si svolgerà il Torneo Mini Basket Cooperativa San Lorenzo all’Istituto Maria Ausiliatrice. Il torneo vedrà la partecipazione di squadre della Val Nervia che si contenderanno il Trofeo organizzato dalle Scuole Basket Riviera Fiori, Comitato Provinciale PGS e Assessorato Sport Comune di Vallecrosia. Il torneo è ormai un appuntamento fisso per i giovani cestisti che non vedono l’ora di confrontarsi sul campo nel vero spirito PGS.

