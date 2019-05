Casinò S.p.A. comunica di aver preso parte all’assemblea degli associati di FEDERGIOCO, riunitasi oggi a Milano per l’approvazione del bilancio associativo al 31 dicembre 2018.

Casinò S.p.A. è stata rappresentata da Ermanno Bourlot, Responsabile Risorse Umane, delegato dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Massimo Calvi.

Così rappresentata, Casinò S.p.A. ha votato a favore dell’approvazione del bilancio dell’associazione, mentre si è astenuta in relazione al punto 3 dell’ordine del giorno (“nomina del Presidente e del Vice Presidente”).

Casinò S.p.A. comunica inoltre che Giancarlo Prestinoni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di Federgioco, in piena coerenza con l’imminente conclusione del proprio incarico di Direttore Generale di Casinò S.p.A.

