Duplice appuntamento questa settimana al Cinema Cristallo di Dolceacqua con due film per pensare e sorridere.

Si comincia con “A voce alta-La forza” della parola, un documentario di Stéphane de Fuentas, che racconta la storia di una gara di oratoria che si svolge ogni anno all’Università di Saint-Denis (Parigi), vero laboratorio di cittadinanza e di democrazia. Questo film è proposto venerdì pomeriggio anche agli studenti del Liceo Aprosio e sabato pomeriggio in versione originale (francese).

Venerdì e sabato sera, oltre che domenica pomeriggio, un altro film francese, “Il viaggio di Yao” di Philippe Godeau: storia dell’incontro fra Yao, ragazzino senegalese con Seydou, star del cinema anch’egli di origini senegalesi. Grazie a Yao, Omar Sy, in un vero viaggio iniziatico compiuto a ritroso, ritrova le sue radici e il senso della sua esistenza.

A voce alta – La forza della parola di Stéphane De Freitas

GIOV 2 MAG ore 21:00

VEN 3 MAG ore 15:30

SAB 4 MAG ore 17:30 FR

A voce alta

La parola intesa nel suo senso più nobile: ci sono contenuti, emozioni e rivendicazioni

Il viaggio di Yao di Philippe Godeau

VEN 3 MAG ore 21:00

SAB 4 MAG ore 21:00

DOM 5 MAG ore 17:30

Il viaggio di Yao

Un bambino di un villaggio senegalese un giorno parte per Dakar per conoscere il suo mito, un attore francese di grande successo in visita in Senegal