Come da regolamento sia Andrea Doria che Sant’Anna Vallecrosia avranno diritto di partecipare alla fase regionale del Torneo Ravano a Genova. Una bella pubblicità per il Comune e Scuole di Vallecrosia che vedono premiati i progetti sportivi

3° Ospedaletti 4° Bordighera Via Pelloux – 5° Ventimiglia Centro – 6° S: Marta Ventmiglia 7° Mater Sanremo 8° Borghetto

La finale 1° – 2° posto ha visto la vittoria della Scuola Andrea Doria Vallecrosia che ha battuto Sant’Anna Vallecrosia per 46 a 33.

A contendersi il passaggio alla fase regionale che si svolgerà a Genova il 23 Maggio otto squadre vincitrici delle rispettive fasi di istituto : Borghetto – S: Marta Ventimiglia – Bordighera Via Pelloux – Ospedaletti – Mater Sanremo – S. Anna Vallecrosia – Ventimiglia Centro – Andrea Doria Vallecrosia.

Al Palasport di Via Diaz a Bordighera si e’ svolta lunedì mattina la fase provinciale di Basket del Torneo Ravano.

