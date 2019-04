Stamani a Sanremo la Polizia ha dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nei confronti di Arian Bashmeta, 44enne albanese, arrestato nell’aprile del 2017 dalla Squadra Mobile poiché trovato in possesso di oltre 83 kg di marijuana.

Lo straniero era solito ricevere i “clienti” all’interno del suo appartamento a Sanremo che gli investigatori, a seguito di un’attività d’indagine, hanno poi sottoposto a perquisizione, rinvenendo 3 bilancini di precisione tascabili, diversa sostanza da taglio e € 3.310 in banconote di vario taglio occultate in una giacca posta nell’armadio con accanto un foglietto manoscritto con cifre e nomi. Dati gli esiti positivi, la perquisizione si è estesa alla cantina di pertinenza dove, già dall’esterno, gli operatori di polizia hanno avvertito un forte odore di marijuana.

All’interno, celata dentro diversi sacchi neri del tipo utilizzato per l’immondizia, sono state rinvenute 47 confezioni sottovuoto di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per un totale di Kg. 83,400. Per cercare di camuffare l’odore pungente dello stupefacente, lo straniero aveva posizionato due deodoranti per ambienti a batteria impostati per spruzzare profumo ogni 9 minuti.

Stamane la sentenza del Giudice che ha disposto l’immediata carcerazione dell’uomo il quale, durante il processo, era detenuto ai domiciliari.

La Squadra Mobile ha quindi associato lo straniero presso la Casa Circondariale di Sanremo ove dovrà scontare altri 2 anni di reclusione.

Correlati