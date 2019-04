Non si fermano neanche sul finire della stagione le soddisfazioni per i giovani calciatori della Sanremese.

Il portiere classe 2005, Domenico Moro, seguito da diversi club professionistici, è stato convocato dalla Fiorentina per disputare il Torneo Olmedo Cup – Memorial Davide Lo Sordo, in programma mercoledì 1 maggio a Cavriago (RE).

Alla manifestazione, oltre ai viola, parteciperanno diversi club professionisti, tra cui Chievo Verona, Lazio e Parma.

Il giorno successivo, giovedì 2 maggio, Matteo Bastita, classe 2004, svolgerà un allenamento con la Sampdoria a Sori. Bastita era già stato visionato dalla società blucerchiata e nelle ultime settimane era stato chiamato anche da Spezia e Cagliari.

