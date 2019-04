Tra le festività pasquali e successivi ponti, sono scese in acqua le rappresentative giovanili di pallanuoto della Rari Nantes Imperia.

Il 25 aprile, le Rari-Girls Under 15 hanno raccolto il quarto posto al ‘Torneo di Rapallo’ e pochi giorni dopo hanno affrontato il River Borgaro, alla Comunale di Leinì, per la gara di campionato terminata 7-5 a favore delle giallorosse.

Anche le Under 17 hanno giocato a Leinì, contro lo stesso avversario, incappando però in una sconfitta per 8-6.

Alla viglia di Pasqua, le giovanili Under 13 ed Under 15 del settore maschile hanno disputato il Torneo di Pasqua alla Piscina Cascione, posizionandosi rispettivamente al quarto ed al terzo posto. Gli Under13 inoltre, domenica 28 aprile, hanno disputato il match di campionato contro Chiavari cedendo 19-10.

Anche gli Under17 sono scesi in acqua lasciando, però, i tre punti all’Andrea Doria col punteggio di 8-7.

Sfida casalinga vincente per gli Under20 che, con una prestazione convincente, battono Arenzano 13-7.