Dal 1° all’11 giugno 2019 sarà visitabile la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “Arte in Villa”, siglata Spoleto Arte, presso la storica Ca’ Rezzonico di Bassano del Grappa e per l’occasione è stata inviata ad esporre anche la ligure Giulia Quaranta Provenzano. L’imperiese fotografa d’arte presenterà tre sue opere su tela dal titolo “Che cosa è e c’è in un nome, se non una rosa vanitosa?”, “Cocotte e le rose non colte” e “She”.

RivieraPress ha intervistato la giovane artista, che ha spiegato <<In seguito ad un intenso percorso attoriale risalente a circa un mese fa sono di molto maturata dal punto di vista emotivo quale persona e di conseguenza anche i miei scatti oggi risultano più marcatamente ‘esposti’ per ciò che concerne il contenuto ‘di pancia’ e dell’impegno sociale. Una persona che non smetterò mai di ringraziare mi ha fatto comprendere che la mente non basta. Io sono sempre stata una bambina, poi una ragazza ‘contenuta’, incapace di fare follie ovvero agire non ponderatamente… Questo mi è stato però fatto notare che mi avrebbe condannato con certezza all’insuccesso perché essere un iceberg, non lasciar emergere le emozioni e le proprie debolezze (considerate pericolosi nerbi scoperti) isola>>.

Ancora Giulia <<Ecco così che dell’interiore, dell’amore provato e negato, di delusioni in riferimento alla mia sensibilità a 360 gradi trattano i soggetti fotografici di “Arte in Villa”- come i titoli richiamano con evidente riferimento a Romeo e Giulietta di William Shakespeare, alla poesia Cocotte di Guido Gozzano, allo svilente ruolo di troppe femmine in famiglia e in società …Specie lo spendersi in favore delle donne può apparire uno schierarsi sessista, ma non è così per me: è al contrario un voler combattere gli aprioristici ‘marchi’ sessisti benché ciò forse comporti per la sottoscritta ‘bollature’ di genere. Grazie tuttavia ed appunto alla persona da me prima già citata ho più consapevolmente compreso come non mostrare del tutto la faccia in prima linea avrebbe portato ad una terrificante desensibilizzazione alla violenza e dunque sono venute fuori le tele vicentine ad aumentare il volume di ciò che prima erano vibrazioni minori>>.

La Quaranta Provenzano infine conclude <<“Meriti come tutti di essere felice… ma soltanto tu puoi volerlo e riuscirci, quindi impara a lasciarti andare”. Queste parole mi hanno colpito in pieno viso: mi sono resa conto che dovevo risultare davvero triste(sebbene di rado ho pianto nei miei ventinove anni e soprattutto in pubblico), la mia coscienza razionale doveva avermi bloccato in maniera palese, acuendo condizionamenti in me ed attorno a me. In totale onestà ammetto d’essermi sentita mortificata… proprio io che avevo imperniato la mia esistenza sulla costruzione di un’immagine vincente non emanavo altro che scoramento! È stato così un ‘braccio di ferro’ tra orgoglio ferito e ricerca del coraggio per vivere il senso più profondo dell’esser chi avrei sempre voluto essere, libera di non dover ricalcare alcun copione imposto da cari e società per sentirmi degna… degna di cosa del resto? Arrabbiata con me stessa, da quanto esigevo dai miei anni poiché condizionata dal Super-Ego capii a breve che non era più sostenibile l’assai ima mia irrequietezza, l’esser circondata da cose e situazioni scelte con la testa e non abbracciate col cuore. Non innamorata del mio lavoro, dei panni stretti che stavo vestendo – continuando a rimanere nella turbolenza – mi stavo negando il più prezioso bene irreversibile cioè il tempo, della gioia. In realtà ancora oggi non sono davvero padrona dei miei giorni, professionalmente rivestente un ruolo che non coincide con le mie passioni ma per ‘mantenerle’ devo guadagnare. Il 2019, però, per me è e sarà l’anno della forma… o la va o la spacca: o qualcuno deciderà di offrirmi una chance nel campo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo o abbandonerò il palcoscenico in quanto non è più ammissibile per me rischiare (soltanto ‘perdere’ difatti non sarebbe più un rischio, ma un suicidio!). Non voglio andare in pensione a settant’anni e non essermi mai sentita padrona della mia vita benché, pur vedendo uomini e donne incastrati negli ingranaggi di un sistema che li condanna ad un unico senso di rotazione, anch’io incapace di sottrarmene – io l’ambizione di avere la libertà di poter scegliere se cambiare direzione, buttare tutto all’aria e ricominciare da capo tutte le volte che lo sentirò necessario l’ho ed oltre dicembre non sono più disposta a rimanere ancora dove mi trovo>>. Prima di salutare, Giulia aggiunge <<… Anche la scienza, comunque, lo conferma. Conferma che quando non si prova piacere, le cellule nervose registrano carenze e, in proporzione al disturbo, le terminazioni dei loro assoni si difendono fino allo scollegamento con le altre cellulare ovvero interrompendo le sinapsi. Il sistema neurovegetativo inconscio, che è il 90% delle energie personali, si difende cioè quando non si vive nel rispetto e nella risposta d’amore richiesta dalla sua natura facendo sì che il dendrita non riceva informazione e l’assone non la trasmetta ad altri neuroni. Impossibile dunque ben amare e ben lavorare, impossibile irrorare la mente con le sole energie del sistema ‘cosciente’ della volontà e della ratio>>.