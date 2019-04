L’altra sera in via Argine Destro a Imperia un ragazzo ha deciso di togliersi la vita, impiccandosi. E’ stata la mamma a scoprire il corpo senza vita del figlio nel garage. Carabinieri e medico legale hanno sgombrato il campo da ipotesi diverse da quella del suicidio, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati