Un quarto posto e tanti complimenti per i 2008 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia che nel fine settimana di Pasqua hanno preso parte al Torneo Internazionale Lazio Cup Summer tenutosi a Fiuggi.

Alla manifestazione erano iscritte 20 squadre divise in 5 gironi da 4 squadre. «Durante la prima giornata i nostri ragazzi sono scesi in campo alle 9.30 contro il Quinciano vincendo per 8 a 1 grazie ai marcatori Magnani (3), Anzalone (1), Scandi (1), Pezzani (1) e Nervino (2). Nel pomeriggio hanno affrontato l’Atletico Fiuggi vincendo 9 a 0 grazie ai marcatori Pallanca (6), Nervino (1), Magnani (1) e Belati (1). Poi hanno affrontato la squadra ungherese per il 1° posto nel girone» – fa sapere la società biancorossa.

Alla fine hanno sfiorato il podio classificandosi solo dopo Fiorentina, Lazio e Academy Inter arrivando ad un passo dalla poule finale a 3 dopo aver concluso la seconda fase a pari punti con la Fiorentina, che passa grazie alla vittoria nello scontro diretto. Primi fra le squadre dilettanti e nella classifica finale davanti a squadre di società professionistiche come Frosinone, Ujgest di Budapest, i ragazzi dei mister Anzalone e Scandi superano agevolmente il primo turno ma nella seconda fase si trovano inseriti in un girone “proibitivo” con Frosinone, Fiorentina e Malta.

Dopo la convincente vittoria con il Frosinone con le reti di Nervino e Pezzani, senza un minimo di riposo, si arriva allo scontro con la Viola che i biancorossi giocano alla pari per due tempi per poi cedere nella frazione finale. La successiva vittoria con Malta decisa da una rete di Pezzani e la contemporanea sconfitta della Fiorentina contro il Frosinone porta i viola e i biancorossi in testa al girone a pari punti. Qui entra in gioco il regolamento che privilegia la Fiorentina, che poi vincerà il torneo, per la vittoria nello scontro diretto e automaticamente relega il Don Bosco Vallecrosia Intemelia al quarto posto della classifica finale. I giovani biancorossi hanno però vinto la Coppa Fair Play. A parte il rammarico per quello che sarebbe potuto essere, restano le attestazioni di stima provenienti da più parti e un paio di inviti a partecipare a tornei con squadre professionistiche il prossimo anno.

«Un grande applauso a tutti i ragazzi per quanto hanno fatto vedere in campo, una bellissima esperienza e uno stimolo per un finale di stagione in continua crescita» – commenta più che soddisfatto mister Anzalone.