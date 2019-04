Domenica 5 maggio seconda escursione primaverile organizzata dal CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Brigì. Questa settimana è in programma un’escursione in Alta Val Tanaro, sulle alture di Ormea, alla scoperta di un tratto della famosa Balconata, per godere del risveglio della natura. Oltre all’escursione è prevista anche la tappa ristoro presso il RIfugio Chionea.

DETTAGLI:

Ritrovo: 09:00 ad Aimoni, piazzale vicino all’Albergo Payarin (Comune di Ormea, lungo la deviazione dalla SS 28 per Quarzina – ca. 30 minuti dopo il Colle di Nava)

Itinerario: Aimoni – Chiesa di San GIovanni – Chioraira – Chionea.

Durata: giornata intera, rientro previsto intorno alle ore 16:00

Dislivello: + 400 metri

Distanza: 8 km

I CONSIGLI DELLA GUIDA: Data la durata dell’escursione la guida consiglia di portare con sè degli snack per per sopperire al consumo energetico. Inoltre, trattandosi si un’escursione in alta montagna è consigliato abbigliamento a cipolla, caldo e possibilmente impermeabile.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE per la stagione 2019); PRANZO DELL’ESCURSIONISTA (a base di prodotti tipici dell’Alta Val Tanaro)15€ (facoltativo – prenotazione obbligatoria).

E’ consigliata la prenotazione.

Per Info e prenotazioni: 338 30.45.512 – iat@mendatica.com