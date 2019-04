Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

In occasione della festa del 1° Maggio al campo “F.Salvo” ai Piani di Imperia si terrà il “Trofeo Imperia Cup” riservato alla categoria Pulcini 2008. Un trofeo interregionale che vede la partecipazione di diverse società sportive tra cui: Ventimiglia Calcio, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, ASD Taggia, Savona Fbc, Dianese&Golfo, ASD Albenga, Virtus Sanremo.

