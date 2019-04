Da venerdì 10 maggio a giovedì 14 maggio 2019

Serate danzanti e gastronomiche a cura della Pro Loco Rinascita Borghettina con

Venerdì 10 maggio: New Travelin Sound; sabato 11 maggio: Full Optional;

domenica 12 maggio: Resonance Band; lunedì 13 maggio Lost and Blues;

martedì 14 maggio: Ever Green.

Apertura cucine: ore 19.00



Da venerdì 10 a lunedì 20 maggio 2019. Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Centro Culturale Polivalente ex Chiesa Anglicana, Via Regina Vittoria: “Assenzio”, Impressionisti. Mostra di pittura ad acquerello e scultura di Vito Mazzocchi, artista poliedrico. Vernissage, venerdì 10 maggio: ore 18.00. Ingresso libero.

Sabato 11 maggio dalle 21.30 fino a mezzanotte e mezza e domenica 12 maggio dalle 16.30 fino a mezzanotte e mezza. A Tutto Tango, settima edizione di tango argentino. Con i pluricampioni mondiali Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda. Stage, spettacolo e milonga. Chiesa Anglicana, Solo su prenotazione: 3397228903 – 3476702059. Info: www.protango.it

Domenica 12 maggio, ritorna la ormai tradizionalissima Marcia delle Palme di Bordighera organizzata da U Risveiu Burdigotu, in collaborazione con la C.R.I. di Bordighera. Raduno sulla Spianata del Capo alle ore 7.30; partenza ore 9.30. Iscrizione Euro 10,00

Domenica 12 maggio, Lungomare Argentina, presso il Chiosco della Musica, dalle 15.30, Festa della Mamma. Un pomeriggio per imparare a viaggiare in famiglia con piccole sfide, giochi e laboratori. Con la presenza speciale di Milena Marchioni – la mamma blogger numero uno in Italia – i genitori potranno scoprire trucchi e segreti, ma anche partecipare a divertenti workshops per ottenere l’attestato di Mamma Academy.

Martedì 14 maggio, alle ore 10.00 circa, con partenza da Piazza De Amicis (area sottostante la sede centrale del Comune di Bordighera) Corteo ufficiale con arrivo alla Società di Mutuo Soccorso tra i Pescatori dove, alle ore 10.30 circa, avrà luogo la proclamazione del vincitore del Parmurelu d’Oro – edizione 2019. Seguiranno le cerimonie di carattere religioso.

Alle ore 21.45 sul Lungomare Argentina, in prossimità della Rotonda di Sant’Ampelio

Grande spettacolo pirotecnico

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.