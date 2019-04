Una multa da 5 mila euro è stata inflitta ad un autista milanese di Uber, che il 7 febbraio intorno alle 2 di notte era stato fermato dai gendarmi in autostrada a La Turbie, con a bordo 6 africani irregolari. Il provvedimento ha visto il servizio Uber sospendere, almeno per ora, ogni corsa dall’Italia alla Francia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati