A Stella (Savona) un uomo di 55 anni è stato aggredito da un cane di grossa taglia che lo ha morso al volto ed alle braccia. Sono intervenuti la Croce Rossa di Stella, il 118 e i vigili del fuoco che hanno messo a disposizione l’elisoccorso “Drago” per trasferire il ferito in gravi condizioni al San Martino di Genova.

