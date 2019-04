A Ventimiglia un afgano con regolare permesso di soggiorno in Italia ha gettato mobili e suppellettili dalla finestra per protestare contro il proprietario che gli impone 350 euro di affitto, ma in casa non può godere dei servizi essenziali come l’acqua calda. Sotto le finestre della casa sono in corso lavori per il rifacimento dell’asfalto e nessun passante è stato ferito e nessuna auto danneggiata. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità del contratto di affitto.

Correlati