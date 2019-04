Alcune insegnanti dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia ci hanno scritto per rispondere a quanto affermato dal consigliere comunale Fabio Perri in relazione alla chiusura dello storico istituto scolastico.

Grazie, qualcuno ha pensato a noi. A chi tra pochi mesi rimarrà senza il posto di lavoro. Avevamo sperato fino all’ultimo, avevamo creduto nelle parole del Sindaco che era stato messo come garante della trattativa dalle suore, come da lui più volte sostenuto.

Ora ci ritroviamo a leggere su i giornali che la comunicazione ufficiale è stata data al provveditore Lenti, ma a noi di ufficiale non è arrivato nulla. Attendiamo come da un anno stiamo facendo, ora attendiamo solo che la considerazione venga data a chi il lavoro non lo avrà più.

Non ci sentiamo lavoratori di serie B, ma persone che in anni di lavoro hanno dato il cuore per la scuola e ora si ritrovano senza nulla in mano anzi con tante parole fatte che ci rimbombano nelle orecchie, tanti inutili protagonismi fatto sulla pelle di chi non avrà più uno stipendio.