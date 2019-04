Venerdì 3 Maggio, presso il Conad Permare in zona Porto Vecchio a Sanremo, sarà allestito un punto informativo su “La malattia dell’Alzheimer”. L’iniziativa è stata organizzata da Confartigianato, Ancos e Anap in occasione della “Giornata nazionale di predizione dell’Alzheimer”. Presso il desk, aperto dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 17, sarà consegnato materiale informativo con l’obiettivo di sensibilizzare l’attenzione delle persone sull’importanza della prevenzione.

La Giornata vede anche quest’anno la collaborazione del Dipartimento di Scienze Geriatriche dell’Università la Sapienza di Roma, della Croce Rossa Italiana e dell’Istituto De Ritis. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.

