ore 14.30 “Arte in fiore”, laboratorio organizzato dagli alunni della Scuola Primaria A.Rubino

La manifestazione fino al 1° maggio propone a turisti e residenti mostre, incontri, laboratori e workshop sul tema della natura e del verde. La grande folla di turisti e residenti testimonia sia il grande interesse per la struttura museale e sia la grande attenzione per questo contenitore culturale che affronta i temi della natura e dell’ambiente nel ricordo del giardiniere di Calvino.

La manifestazione dedicata a Libereso in corso di svolgimento al Forte di santa Tecla continua a registrare un grande successo. Ieri sono state registrate 857 presenze che hanno portato il totale complessivo delle prime giornate a quota 11.068.

