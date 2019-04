Il Prefetto di Imperia Alberto Intini si è recato nella mattina del 26 aprile in visita alla Capitaneria di Porto di Imperia-Guardia Costiera. A fare gli onori di casa il Capitano di Fregata Marco Parascandolo, Comandante della Capitaneria di Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, che ha illustrato al Prefetto le principali attività istituzionali svolte dalla Guardia Costiera imperiese in questo importante lembo di mare del Santuario dei Cetacei, con un focus specifico sulla portualità locale, i compiti amministrativi e gli interventi operativi svolti durante i noti eventi dell’autunno del 2018. La visita ha costituito un’utile occasione per introdurre il Prefetto sulle più attuali questioni marittime inerenti la Provincia di Imperia ed è stata particolarmente sentita dal personale militare, che quotidianamente opera negli uffici e sulle motovedette della Capitaneria di Porto.

Correlati