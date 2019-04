Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Romina Brazzi, 40 anni, di Genova, dipendente AMT ha vinto la tappa eliminatoria del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio che si è svolta a Diano Marina nell’ambito di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure, la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Massimo Cibien, di Andora, informatico, si è classificato primo tra gli uomini. Il premio speciale per il concorrente proveniente da più lontano è stato assegnato a Luca Beltrami, di 29 anni, di Novara. Il lavoro dei dieci concorrenti è stato giudicato da una giuria selezionata composta da 3 persone. Romina Brazzi ha ora la possibilità di partecipare di diritto al Campionato Mondiale che si terrà il 28 marzo 2020 presso il Palazzo Ducale di Genova.

