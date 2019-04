Un 55enne residente in una frazione di Quiliano (Savona) è morto in un incidente stradale a Vado Ligure. L’uomo viaggiava in moto sull’Aurelia, quando è andato a schiantarsi contro la fiancata di una Skoda. Per Carabinieri e vigili l’auto stava compiendo un’inversione a U. Il violento impatto ha sbalzato il motociclista oltre l’auto.

Correlati