I militari sono intervenuti a seguito di alcune telefonate pervenute alla Centrale Operativa di Ventimiglia da parte di diversi residenti di Via Braie che, di mattina presto, erano stati svegliati dal suono dei rispettivi citofoni, senza però riuscire a individuare chi fosse il responsabile.

Sul posto i Carabinieri non hanno avuto problemi a individuare l’uomo, che in evidente stato di ebbrezza alcoolica si aggirava tra le varie abitazioni molestando i residenti.

Lo straniero è stato portato in caserma per i dovuti accertamenti, e dopo una serie di controlli durante i quali non voleva fornire le proprie esatte generalità, è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto non ottemperante a precedenti provvedimenti di allontanamento disposti dalla Prefettura di Taranto.

I Carabinieri hanno dunque proceduto a deferirlo per di falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale e inottemperanza all’espulsione disposta dal Prefetto, reati per i quali dovrà rispondere di fronte all’Autorità Giudiziaria di Imperia.

Nel frattempo, grazie all’intervento dei militari, il Questore di Imperia ha emesso a suo carico un ulteriore ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorn