Esordienti Girone A – Prima giornata Pro Paschese-Merlese 7-0 Don Dagnino-Spec 7-0 Esordienti Girone B – Prima giornata Albese-Pro Spigno 0-7 Esordienti Girone C – Prima giornata Peveragno C-Peveragno B sospesa per pioggia sul 5-5 riprende domenica 28 aprile ore 15 a Peveragno Subalcuneo B-Virtus Langhe 7-3

Pallapugno: i risultati dei campionati giovanili di venerdì 26 e sabato 27 aprile Allievi Girone A – Prima giornata Murialdo-Spec 4-8 Allievi Girone B – Prima giornata Peveragno-Merlese rinviata per pioggia a martedì 30 aprile ore 18 a Peveragno Pro Paschese-San Biagio 1-8 Imperiese-Centro Incontri 8-2

