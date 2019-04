Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Questa mattina in Piazza Cavour a Pieve di Teco il gazebo del Movimento Cinque Stelle per le Europee del prossimo 26 Maggio. Sarà presente la candidata Avv Silvia Malivindi 36 anni residente a Ventimiglia di cui è stata Consigliera comunale negli ultimi 5 anni.