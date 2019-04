Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domenica prossima, pertanto, allo Ezio Sclavi di Arma di Taggia si svolgerà la finalissima fra Atletico Argentina ed Area Calcio Andora. La squadra vincente sarà la prima ad avere titolo per la ammissione al campionato di Prima Categoria 2019/2020, oltre alla Carlin’s Boys vincitrice del campionato.

La gara fra Area Calcio Andora e San Filippo Neri è stata vinta dalla squadra di casa per 2 – 1

