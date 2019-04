Il Provveditore agli studi della provincia di Imperia, Luca Lenti, ha ricevuto dalle religiose la comunicazione ufficiale della chiusura dell’istituto Sant’Anna a Vallecrosia. La scuola chiude, ma se si trovasse qualcuno in grado di riaprirla, potrebbe farlo in tempi brevi, sempre che questo avvenga entro 2 anni. Circa 200 alunni si trasferiranno in altri plessi. Un folto gruppo, tra i 50 e i 60, si iscriverà alle Medie Ruffini di Bordighera. Gli altri saranno iscritti tra la città delle palme, Vallecrosia e Ventimiglia, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

