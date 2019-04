A Sanremo i Carabinieri hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un 63enne perché trovato in possesso di munizioni calibro 12 non denunciate. I militari erano stati chiamati ad intervenire per ricomporre una lite tra due famiglie, quando hanno appreso da una delle parti che l’altra aveva udito un’esplosione, senza tuttavia scorgere armi da fuoco. La perquisizione eseguita ha portato al rinvenimento di alcuni petardi di libera vendita e detenzione, ma anche a trovare le munizioni, che sono state sottoposte a sequestro.

